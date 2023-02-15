Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2

Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Амстердам надасть 20 тисяч боєприпасів танкам, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє De Telegraaf.

"Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу постачати тільки танк. Ми повинні надати повний пакет послуг. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини" , - заявила вона.

У рамках танкової коаліції Нідерланди - єдина країна, яка не має танків - запропонувала допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запасних частин.

"Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні" , - заявила Оллонгрен.

Водночас міністр не виключила, що орендовані в Німеччині танки все ж таки будуть відправлені в Україну.

"Жодних розбіжностей немає. Не можна виключати, що орендовані танки все ж можуть згодом вирушити в Україну. Я нічого не виключаю, але наразі поставок не буде" , - сказала вона.

Відзначимо, що один танк містить 42 постріли. Тож цього запасу може вистачити на понад 470 комплектів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.

При цьому речник уряду Нідерландів Саша Лувхофф заявила, що Нідерланди не відмовлялися від поставок Україні танків Leopard 2, проте заборону на передачу орендованих танків видала Німеччина.