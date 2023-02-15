США анонсували передачу Україні майже 10 млрд доларів у найближчі місяці

Сполучені Штати Америки планують надати Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної допомоги вже в найближчі місяці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг голови департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафни Ренд.

"США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів" , - наголосила вона.

Ренд також зазначила, що США, як і раніше, готові співпрацювати з урядом України і надавати додаткову бюджетну підтримку в міру необхідності.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що, за інформацією МВФ, у 2023 році Україна потребує отримання більш ніж 40 мільйонів доларів фінансової допомоги.