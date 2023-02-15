Пісторіус: Боєприпасів для зенітних установок Gepard має вистачити до літа

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, 15 лютого, заявив, що боєприпасів для зенітних установок Gepard має вистачити до літа, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи перед журналістами у Брюсселі, Пісторіус зазначив, що запаси боєприпасів німецького виробництва "цілком достатньо". За його даними, їх «має вистачити до літа».

Напередодні Пісторіус говорив, що Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, які отримує Україна у рамках військової допомоги.

8 лютого Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітні самохідні установки Gepard та снаряди до них.