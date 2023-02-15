ОВА: Окупанти за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область

Російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Від обстрілів окупантів постраждали чотири громади області. Окрім цього було зафіксовано скидання з БПЛА одного вибухового пристрою.

Так, в Міропільській громаді зафіксовано 10 прильотів. Ймовірно, обстріл здійснювали з міномету. О 14:45 з квадрокоптеру було скинуто вибуховий предмет у Краснопільській громаді.

"Білопільська громада: був мінометний обстріл села Атинське - 14 прильотів. Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів - 8 прильотів" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні росіяни двічі за день обстріляли медичний заклад.

Також ми писали, що в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги.