ЗМІ: Під Луганськом виявили масове поховання бойовиків із ПВК "Вагнер"

На початку лютого біля тимчасово окупованого Луганська знайшли нове поховання людей, які могли бути російськими ув’язненими, завербованими у ПВК Вагнер, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Мешканці Луганська виявили на місцевому цвинтарі 42 свіжі могили чоловіків. У селищі Кіровка, яке знаходиться поряд з цвинтарем, сказали, що могили ніхто не відвідує, і ніхто із похованих не був їм знайомий.

ВВС за інформацією з відкритих джерел вдалося знайти згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках. 35 із них були росіянами, один — громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

"На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі" , — повідомляє ВВС.

Агентству вдалося зв'язатися із родичами деяких загиблих, які розповіли схожі історії. Їхні близькі були ув'язненими, які погодилися поїхати воювати у складі ПВК Вагнер. Вони виїхали з колоній наприкінці серпня, якийсь час виходили на зв'язок, але у жовтні зникли. З того часу новин від засуджених немає.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що станом на 15 січня ПВК Вагнера вивела з російських в'язниць понад 38 тисяч ув'язнених. 3 лютого британська розвідка заявила, що роль ув'язнених та бойовиків Вагнера у війні пішла на спад.

Глава фонду Русь сидяча Ольга Романова, говорила, що з 50 тисяч російських ув'язнених, яких кремлівська ПВК Вагнера завербувала для участі в повномасштабній війні проти України, залишилося 10 тисяч, а решта — вбиті, поранені, зникли безвісти, здалися в полон або дезертували.