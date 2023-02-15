Yasno: Дефіциту генерації електроенергії немає вже кілька діб
Українським фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, а також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Суспільне".
"Дефіциту генерації немає вже декілька діб.
Укренерго повідомляє, що колегам вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей. Працюють всі: і атомні, і гідро-, і теплоелектростанції.
Генераційних обмежень немає, але мережеві все ще залишаються. У випадках їх перевищення відключення будуть відбуватися за стабілізаційними графіками". - заявив Коваленко.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, що високий рівень води в річках, який дає змогу активно працювати гідрогенерації, а також відновлення кількох енергоблоків на вугільних електростанціях, дозволили енергетикам максимально забезпечити країну електрикою.
Тому останніми днями в системі немає великого дефіциту й електрика подається.
Однак Харченко наголосив, що "всі ці ремонти, всі ці відновлення – це не капітально", тож ситуація не надійна.
За словами експерта, для повноцінного відновлення, враховуючи можливі терміни поставки обладнання, знадобиться 8-9 місяців.