У Києві та низці областей 16 лютого не відключатимуть світло
У Києві та низці областей України завтра, 16 лютого, не застосовуватимуть обмеження електропостачання, повідомляє РБК-Україна.
Сайт привiв список областей, де не вимикатимуть світло.
У ДТЕК зазначили, що завтра відключення світла не планують застосовувати у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. При цьому в Одеській області через мережеві обмеження продовжать діяти стабілізаційні відключення.
Також, за інформацією місцевих обленерго, ліміти на споживання електроенергії завтра не встановили в:
- Івано-Франківській області;
- Рівненській області;
- Закарпатській області;
- Хмельницькій області;
- Чернівецькій області;
- Запорізькій області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області.
Варто зауважити, що графіки планових відключень у всіх перерахованих вище регіонах можуть повернути у разі перенапруги системи або аварій.
Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електроенергії з країн Євросоюзу.
Також ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдером встановлення плавучих електростанцій у нашій країні.