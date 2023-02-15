Зеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги

Українська влада і армія мають зробити все, щоб навесні став очевидним рух України до перемоги у війні з Російською Федерацією, повідомляє Українська правда.

Про заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого.

"Підготовчим був цей день щодо більш тривалої перспективи: оборонні питання, економічні питання – з прицілом на весну.

Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо.

Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, "морпєха". І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня".

Президент повідомив, що провів у середу економічну нараду щодо підготовки до весни, на ній розглянули багато питань.