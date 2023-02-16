ISW: Коли Україна зможе почати масштабний контрнаступ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу, повідомляє Українська правда.

За аналізом даних від інституту, дорога військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

Аналітики вважають, що нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни і змушує російські війська покладатися на стару техніку.

У той же час, на думку аналітиків, Україна, ймовірно, і надалі матиме можливість розпочати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко і в яких масштабах Захід надасть їй необхідну військову допомогу, зокрема танки і бронемашини.

В інституті зазначають, що президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

Путін кілька разів переносив своє щорічне звернення до Федеральних зборів у 2022 році, ймовірно, сподіваючись, врешті-решт, використати цю промову для святкування значних російських перемог в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких здобутків та на тлі посилення критики на адресу Кремля за ведення війни.

"Військові невдачі РФ в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити російській громадськості військові успіхи" , – ідеться у звіті ISW.

"Вперта українська оборона Бахмута, незважаючи на втрати, не дозволить Путіну заявити, що Росія утримує це місто в річницю війни, а така заява могла б дати йому, російським військовим і російській громадськості нову надію на перемогу і, можливо, посилити готовність Кремля вимагати від своїх людей більшої віддачі для подальшого наступу" , - стверджують аналітики.

Основні висновки ISW ЗА 15 лютого: