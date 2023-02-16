РНБО: РФ готується до масованої атаки 23-24 лютого

Російські війська готують масовану атаку до річниці повномасштабного вторгнення. Втім, Україна до цього готова.﻿ Про це повідомив секретарь РНБО Олексій Данілова в ефірі телеканалу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

“Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо" , - розповів Данілов.

Нагадаємо, що росіяни вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог випустив БПЛА та ракети. Всього, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було запущено ж росіянами 36 ракет, з них 16 вдалося збити.