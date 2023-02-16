Захід про перспективу наступу РФ: "Більше бажано, ніж реалістично" - CNN

У той час, як Росія починає новий наступ на сході України, Штати та їхні союзники скептично ставляться до того, що Москва нагромадила достатню кількість живої сили та ресурсів для досягнення значних успіхів. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційні особи США, Великобританії та України, повідомляє Українська правда.

За словами високопоставленого американського військового чиновника щодо здатності російського наступу, ймовірно, це "більше бажано, ніж реалістично".

"Росія збільшує кількість військ, розташованих на кордоні з Україною та на підконтрольній їй території, причому деякі з цих сил були залучені внаслідок часткової мобілізації, оголошеної у вересні минулого року.

Незважаючи на збільшення чисельності, західні союзники не бачать ознак достатніх змін у спроможності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нових територій" , – пише CNN.

"Малоймовірно, що російські війська стануть організованішими, а отже, малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку" , - сказав високопоставлений британський чиновник.

За оцінками американських військових, російським військовим потрібен час до травня, щоб відновити достатньо сил для тривалого наступу, але російські лідери хотіли б діяти швидше. Тепер США вважають ймовірним, що загарбники пішли в наступ раніше, ніж вони до цього підготувалися через політичний тиск з боку Кремля, заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Видання зазначає: хоча українські офіційні особи б'ють на сполох щодо нових російських атак на Сході, з українського боку також існує скептицизм щодо можливостей військ РФ у тому вигляді, в якому вони перебувають зараз.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб захопити одне чи два невеликі міста на Донбасі, але це все , – сказав високопоставлений український дипломат, – Це не вражає порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні" .

З наближенням перших роковин війни Україна продовжує тиснути на західних лідерів з вимогою надати більш сучасне та далекобійне озброєння для захисту та боротьби з Росією. У січні США, Великобританія та Німеччина погодилися відправити сучасні бойові танки, але зараз Україна наполягає на відправленні винищувачів та ракет далекого радіусу дії.