Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів, вертоліт та 6 танків

Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів, вертоліт та 6 танків
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог втратив 690 військових, вертоліт та 6 танків.

Втрати ворога з 24 2022 року по 16 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 140 460 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків - 3296 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин - 6517 (+10) од.,
  • артилерійських систем - 2306 (+3) од.,
  • РСЗВ - 466 (+0) од.,
  • засобів ППО - 239 (+3) од.,
  • літаків - 298 (+0) од.,
  • вертольотів - 287 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
  • крилатих ракет - 857 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 219 (+0)

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