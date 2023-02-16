Генштаб: Росія втратила ще 690 солдатів, вертоліт та 6 танків
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог втратив 690 військових, вертоліт та 6 танків.
Втрати ворога з 24 2022 року по 16 лютого 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 140 460 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3296 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 6517 (+10) од.,
- артилерійських систем - 2306 (+3) од.,
- РСЗВ - 466 (+0) од.,
- засобів ППО - 239 (+3) од.,
- літаків - 298 (+0) од.,
- вертольотів - 287 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
- крилатих ракет - 857 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 219 (+0)