Лукашенко розповів, за якої умови білоруська армія вступить у війну

Самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь.﻿ Про це, з посиланням на державне агентство Білорусі "Белта", повідомляє Європейська правда.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру" , - підкреслив білоруський лідер.

Лукашенко наголосив, що це стосується не тільки України, а й інших сусідів.

Він висловив впевненість, що Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід.

"Ви Росію звинувачуєте. О, це ви хочете руками поляків розчленувати Україну" , - сказав він.

Повертаючись до питання, чи можлива агресія з боку Білорусі, Лукашенко ще раз повторив: "Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно".

Лукашенко також нагадав, що Росія є союзником Білорусі, у країн є спільне військове угруповання. Але навіть при цьому Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну проти України, запевнив він.

Лукашенко також озвучив дані своєї розвідки про те, що Захід хоче втягнути Білорусь у війну і буквально мріє про це, що дало б змогу, з урахуванням протяжності кордонів Білорусі, додатково розтягнути фронт на 2,5 тис. кілометрів, що ускладнило б ситуацію для військ Білорусі та Росії.