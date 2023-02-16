В енергосистемі з'явився резерв потужності – Міненерго

В українській енергосистемі з'явився певний резерв потужності, четвер стане п'ятим днем без вимкнень електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

За словами Галущенка, у четвер генерація електроенергії продовжить забезпечувати споживання і навіть з'явився "певний резерв потужності". Понад половину електроенергії країни виробляють Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС.

Водночас на Одещині у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Енергетики Харківщини менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп'янську та прилеглих районах, додав Галущенко. Ці населені пункти напередодні були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу.