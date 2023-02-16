Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані, повідомляє Українська правда.
На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".
Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що основне завдання Мінських угод було – "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".
"Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - підкреслив Пєсков.