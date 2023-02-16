Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались

Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову заявив, що працював над Мінськими угодами, виходячи з того, що вони не повинні бути виконані, повідомляє Українська правда.

На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".

Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що основне завдання Мінських угод було – "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".