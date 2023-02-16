Україна просить у Італії засоби захисту від ядерної та хімічної зброї

Україна нещодавно попросила в Італії передати засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Тож Рим у новому пакеті передасть Києву цю допомогу.﻿ Про це, з посиланням на заяву глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Україна останніми днями звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї, біологічної та хімічної. Італія надасть їй це разом із такою допомогою як генератори, ковдри. Хоч це менш дороговартісне ніж танки, але це також потребує уваги. Тому ми затвердили в шостий пакет про допомогу Україні ці матеріали і надішлемо їх" , - заявив італійський міністр.