Більшість європейців вірять в перемогу України у війні

61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України.﻿ Про це свідчать результати опитування eupinions, повідомляє Українська правда.

Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі – 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому.

Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

Ізабелл Гоффманн, голова eupinions та експерт з питань Європи у Фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є "важливим сигналом", а спільні цінності є "наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів".

В опитуванні, проведеному в грудні 2022 року, було опитано майже 13 300 громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.