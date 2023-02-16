Житло кожного 10-го українця пошкоджено війною – опитування

У кожного десятого українця житло зазнало пошкоджень або повністю зруйноване внаслідок війни, розв'язаної Росією проти України, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 23-26 грудня серед двох тисяч респондентів.

Повністю зруйновано внаслідок обстрілу будинку 2% українців, часткові пошкодження мають 6% житла; 2% будинків було зруйновано, але вже відбудовано.

86% респондентів кажуть, що їхні будинки не постраждали.

Серед мешканців зони бойових дій 9% зазначили, що їхні будинки зруйновано, 20% – частково пошкоджено.

На деокупованих територіях зруйновано житло у 5% опитаних; частково пошкоджено – 14%; було пошкоджено, але вже відремонтовано – 5%.

24% українців серед тих, у кого постраждало житло, подали заяву про пошкодження до "Дії"; 12% – до правоохоронних органів; 8% – до державних інституцій. Близько 70% не подавали жодних заяв.