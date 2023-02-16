Кремль готує план "Б" щодо України з пропозиціями Медведчука – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС повідомив, що після невдачі захопити всю Україну, в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого готуватиме проросійський політик і кум президента країни-агресії Володимира Путіна Віктор Медведчук, повідомляє Українська правда.

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну" , - заявив Данілов.

Секретар СНБО повідомив, що план запропонував сам Медведчук.

"Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник" , - пояснив Данілов.

За його словами, разом с проросійськими "експертами" з забороненої ОПЗЖ Медведчук буде "давати пропозицію про створення двох країн".

Мета ж Росії, на його думку, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

Він додав, що "ідеєю двох країн" займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.