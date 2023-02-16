Європарламент ухвалив резолюцію до річниці війни в Україну

Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення Росії в Україну. Євродепутати закликають надати Україні авіацію, а також готуватися до переговорів щодо вступу до ЄС, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Резолюція засуджує російське вторгнення і закріплює непохитну підтримку України з боку ЄС. Євродепутати закликають надати Україні винищувачі, гелікоптери, ракетні системи та збільшити постачання боєприпасів.

Більше санкцій та конфіскація активів

Резолюція закликає членів ЄС прийняти десятий пакет санкцій проти Росії до кінця лютого та суттєво розширити його. Європарламент просить зробити діючі санкції більш ефективними та заблокувати "лазівки" для Росії.

Також депутати закликають сформувати механізм для конфіскації заморожених російських активів на користь України.

"Ці активи мають бути використані для відновлення країни та компенсації жертвам війни. Вони також підкреслюють, що після закінчення війни Росія повинна буде сплатити серйозні репарації, щоб зробити суттєвий внесок у відбудову України" , - йдеться у документі

Вступ до ЄС

Парламент зазначає, що російське вторгнення в Україну змінило геополітичну ситуацію в Європі, "що вимагає від ЄС сміливих і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень".

Тому європейські депутати закликають Україну, Єврокомісію та Єврораду працювати над початком переговорів про вступ до ЄС цього року.

Нагадаємо, ООН у річницю вторгнення Росії збирається ухвалить резолюцію про суверенітет та цілісність України.