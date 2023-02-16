Викрадення дітей з України: Путін каже про зростання кількості бажаючих всиновити

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою заявив про суттєвий ріст кількості бажаючих росіян всиновити дітей з окупованої частини України, повідомляє Українська правда.

Прро це повiдомило російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

"На 12% збільшилася кількість звернень (до дитячого омбудсмена РФ), це суттєве зростання, зростає і кількість звернень наших громадян щодо всиновлення дітей з Донецької, Луганської республік, Херсонської та Запорізької областей". - заявив Путiн.



Сама дитячий омбудсмен похизувалась Путіну, що за його сприяння

"всиновила" 15-річного підлітка з захопленого російськими військами Маріуполя. "Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але одне одного точно любимо" , - розповіла омбудсмен президенту країни-агресора.

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