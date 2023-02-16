Кулеба: Україна передала Ізраїлю список зброї, чекаємо на рішення щодо захисту неба

Україна очікує, що Ізраїль ухвалить рішення щодо військової допомоги, насамперед — про захист українського неба, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час пресконференції з ізраїльським колегою Елі Коеном у Києві в четвер, 16 лютого.

Кулеба нагадав, що Україна передавала як попередньому, так і нинішньому уряду Ізраїлю список своїх військових потреб.

"Ми чекатимемо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед, безумовно, йдеться про захист українського неба" , — сказав міністр.

Він додав, що задоволений зустріччю з Коеном та «якістю» їхньої розмови. За словами Кулеби, новий глава МЗС Ізраїлю приїхав у Київ після їхньої телефонної розмови «навіть швидше, ніж обіцяв».

"Я думаю, що сьогодні ми закладаємо дуже серйозний фундамент. Але чи буде побудовано на цьому фундаменті повноцінну будівлю — залежить від подальших рішень, які будуть чи не будуть ухвалені… Немає жодної об'єктивної причини, чому Ізраїль і Україна не повинні стояти пліч-о-пліч сьогодні, завтра і завжди" , — зазначив український міністр.

Елі Коен прибув із візитом в Україну в четвер, 16 лютого. Він став першим представником ізраїльського уряду, який відвідав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр відвідав Бучу та Гостомель, а також Бабин Яр у Києві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше казав, що уряд країни розглядає надання Україні «інших видів допомоги», крім гуманітарної, зокрема й військової.