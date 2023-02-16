У Бундесвері розраховують, що Leopard та Marder прибудуть на фронт в Україні у березні

Танки Leopard та бронетранспортери Marder будуть використовуватися на фронті в Україні у березні 2023 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомив генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн у Twitter.

"Я припускаю, що наші Leopard і Marder будуть використовуватися в Україні в березні" , - пише він.

Цорн додав, що Німеччина хоче передати Україні «стійкі» системи з комплектами запасних частин та боєприпасами.

6 січня влада Німеччини оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder.﻿

25 січня Німеччина схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів.﻿

7 лютого уряд Німеччини видав німецьким військовим компаніям ліцензію на постачання Україні 178 танків Leopard 1A5. Скільки саме танків прибуде, невідомо, оскільки спершу там перевірять їхній стан.