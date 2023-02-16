Міністр закордонних справ Ізраїлю Коен відвідав Бучу та Бабин Яр

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зранку 16 лютого прибув до Києва та вже встиг відвідати Бучу й меморіальний комплекс Бабин Яр. У дипломата також заплановано переговори із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє видання Ynet та Міністерство закордонних справ Ізраїлю у Twitter.

Насамперед дипломат відвідав Бучу, яка сильно постраждала на початку повномасштабної війни РФ проти України. Коен зазначив, що неможливо залишатися байдужим перед суворими видовищами і страшними історіями. Також глава МЗС заявив, що Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди безневинним людям.

Також Коен відвідав меморіальний центр Голокосту Бабин Яр у Києві. Він виступив із промовою з того місця, де 1941 року нацисти та їхні посібники всього за два дні вбили понад 30 тисяч євреїв.

FM @elicoh1 visited Bucha, a suburb of Kiev badly damaged at the beginning of the war.FM Cohen: It is impossible to remain indifferent in the face of the harsh sights and horror stories that I have heard and been exposed to.Israel condemns any intentional harm to innocents. pic.twitter.com/8XNZoD0SAo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 16, 2023

За інформацією ЗМІ, під час переговорів Коена та Зеленського буде порушено питання надання Україні оборонної допомоги. Про які саме типи озброєння може йтися, поки не повідомляється.

Під час перебування у Києві ізраїльський міністр зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. У його розпорядку також заплановано зустріч із представниками єврейської громади.

"Під час свого візиту Коен оголосить про розширення ізраїльського пакету гуманітарної допомоги Україні" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен перебуває у Києві з офіційним візитом. Це перший візит ізраїльського чиновника до України від початку повномасштабної війни.