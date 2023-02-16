Пентагон: США готові захищати країни Балтії у разі потреби

Сполучені Штати Америки готові забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії, якщо це буде потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє The Guardian, про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін.

За його словами, США продовжують залишатися прихильними до свободи і суверенітету Литви, Латвії та Естонії.

"Ми єдині з вами, щоб стримувати та захищати від будь-якої загрози нашій спільній безпеці" , - підкреслив Остін.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що гіпотетичний Сувалський коридор у Калінінград, який знаходиться на території Литви, може стати першою метою Росії у разі війни проти НАТО.

Також ми писали, що, за словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією.