Єрмак: Україна повернула з полону 100 військових та 1 цивільного

В четвер, 16 лютого, відбувся великий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 100 військовослужбовців та одна цивільна особа, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них — оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні" , — йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що багато військових мають поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 4 лютого Україна провела ще один великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 116 людей.