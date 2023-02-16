Мінінфраструктури: Швеція передала Україні тимчасові переправи

Швеція передала Україні шість катерів, які можна використовувати як понтонні переправи, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Цивільні шляховики вперше отримали подібні спецзасоби. Раніше їх використовували лише військові інженери.

У розкладеному вигляді у понтонних переправ довжина 8 метрів, вони можуть використовуватися для відновлення транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Завдяки переправам вдасться налагодити стабільні постачання гуманітарної допомоги у звільнені громади та налагодити логістику постачання продукції для відновлення економічної активності.

Усього з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ, ще три переправи перебувають на етапі облаштування.