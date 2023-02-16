Кабмін призначив нових заступників міністра та держсекретаря МВС України

Кабінет міністрів призначив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ, а також державного секретаря МВС України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у МВС.

Держсекретарем МВС призначили Інну Ящук, яка до цього виконувала обов’язки Держсекретаря МВС.

Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.

Також уряд перепризначив двох заступників:

Богдана Драп’ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою та парламентськими комітетами і координуватиме роботу сервісних центрів МВС.

Крім того, на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.

Майора поліції Катерину Павліченко, яка продовжить роботу в сфері дотримання прав людини, гендерної рівності та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.

Серед призначених - троє нових заступників міністра. Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції, а відтепер відповідатиме за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВС.

Генерал поліції третього рангу ВасильТетеря, який раніше обіймав посаду заступника голови Нацполіції.

Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.

Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював департамент інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції.

На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

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