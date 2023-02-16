Резніков підбив підсумки Рамштайну і зустрічі міністрів оборони НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков у четвер, 16 лютого, підбив підсумки дводенної роботи української делегації в Брюсселі, де проходила зустріч у форматі Рамштайн та переговори глав оборонних відомств країн НАТО, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook Резніков розповів про «оптимістичні результати» для України:

кращий захист від загроз з неба;

захисники України будуть краще забезпечені боєприпасами;

більше українських бійців отримають якісну підготовку.

"Головне — зміцнюється „броньований кулак“, який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача ЗСУ і Генерального штабу" , — зазначив міністр.

Резніков також повідомив, що обговорював із партнерами «танкову коаліцію», і вони зробили кілька важливих кроків. Глава Міноборони подякував партнерам за допомогу, насамперед США і главі Пентагону Ллойду Остіну. Також він подякував генсекретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, українській делегації та місії України при НАТО.

14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася дев'ята зустріч у форматі Рамштайн – засідання Контактної групи з оборони України. У засіданні взяли участь представники 54 країн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери пообіцяли передати Україні більше ППО, більше танків, артилерії, снарядів, а також зобов'язалися розширити навчання українських військових.