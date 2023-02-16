Times: Кожні 100 метрів на сході України коштують РФ двох тисяч бійців
Росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє The Times з посиланням на дані розвідок країн НАТО.
Видання не уточнює, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені. The Times також пише, що цифри з'явилися під час обговорення нових постачань озброєнь України. Воно має дозволити Києву потіснити Росію у наступні три місяці.
Під час зустрічі формату Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що російські сухопутні війська зараз «сильно порідшали і деморалізовані».
"Росія продовжує відправляти у бій велику кількість додаткових ресурсів. Більшість людей погано навчені та погано екіпіровані, і тому Росія зазнає великих втрат", - сказав Остін.
В Україні минулої доби ліквідували близько 690 російських загарбників. Усього з початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила понад 140 тисяч своїх військових.