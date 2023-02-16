ЗСУ: Росіяни не зможуть розпочати наступ на Запорізькому напрямку до травня-червня

Війська РФ хочуть атакувати Україну на Запорізькому напрямку, але їм потрібен час на підготовку до травня-червня, вважає речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, повідомляє Новое время.

"Аналізуючи ситуацію, яка є на сьогодні, можна сказати, що ворог хоче дійсно спробувати атакувати, але, на мою думку, їм потрібен час щонайменше до травня-червня, щоб вони оговталися від невдалого штурму в районі Донецька" , - сказав він у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на південному напрямку посилилася активність ворожих ДРГ. Також, за його словами, окупанти продовжують здаватися в полон, оскільки вони не довіряють своєму командуванню.

Раніше в українській розвідці заявляли, що Росія не має достатніх ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.