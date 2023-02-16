ЗМІ: Франція відправляє в Україну першу партію легких танків

Франція відправляє в Україну першу партію з 14 легких танків AMX-10RC, повідомляє Forces Operations. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання на цих машинах, повідомляє Новое время.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні.

"Український контингент, відправлений до Мен та Луари, складався не лише зі спеціалістів із бронетанкової розвідки. Цього достатньо, щоб підкріпити гіпотезу про інше потенційно більш „лобове“ використання шановної машини українськими військами" , — йдеться у матеріалі.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив повну, оперативну та спеціалізовану підтримку України з боку Парижа, зокрема підтримку, зосереджену на обороні наземних цілей у повітрі, артилерію та танки.