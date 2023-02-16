Зеленський пояснив, чому виключає будь-які компроміси з Росією

Україна виключає будь-які компроміси щодо своїх територій в рамках потенційної мирної угоди з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю BBC.

Зеленський виключив можливість відмови від будь-якої української території в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Він наголосив, що піти на компроміс в питаннях землі означатиме, що Росія може й надалі "продовжувати повертатися". Тим часом він зауважив, що єдине, що приблизить мир, це західна зброя

"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу... Справа не в самому компромісі... Чого б нам цього боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті... Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри" , - заявив президент

Нагадаємо, у Зеленського нагадали про неможливість діалогу з Путіним через те, що він недоговороспроможний.