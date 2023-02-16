Зеленський заявив про початок російського наступу на кількох напрямках
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ російської армії розпочався і окупанти атакують на кількох напрямках, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив глава держави в інтерв'ю ВВС.
За його словами, прогнозований весняний наступ уже розпочався. Проте українські війська можуть продовжувати чинити опір доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ. Зеленський закликав збільшити постачання озброєння в Україну.
"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія", — сказав президент.
Як повідомлялось, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України достатньо боєприпасів для того, щоб відобразити наступ російських окупантів.