Зеленський заявив про початок російського наступу на кількох напрямках

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ російської армії розпочався і окупанти атакують на кількох напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю ВВС.

За його словами, прогнозований весняний наступ уже розпочався. Проте українські війська можуть продовжувати чинити опір доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ. Зеленський закликав збільшити постачання озброєння в Україну.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія" , — сказав президент.

Як повідомлялось, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України достатньо боєприпасів для того, щоб відобразити наступ російських окупантів.