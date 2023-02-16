ЗМІ: Ізраїль може передати Україні систему попередження про погрози з повітря

Ізраїль може передати Україні систему попередження про загрози з повітря за три-шість місяців, повідомляє Новое время.

Про це, як повідомляє видання Haaretz, глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 16 лютого.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський назвав зустріч Зеленського та Коена «дуже позитивною».

Президент України після переговорів з Коеном розповів, що вони обговорили поглиблення двосторонньої співпраці з різних напрямків та участь Ізраїлю в повоєнній відбудові нашої країни. Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до реалізації української формули миру та подякував за гуманітарну допомогу.

Раніше під час брифінгу з главою МЗС України Коен заявив, що Ізраїль допомагатиме з розробкою «розумної системи раннього попередження» для України.

Видання The Times of Israel із посиланням на неназваного українського чиновника повідомляло, що для зустрічі Зеленського з Коеном Ізраїль має запропонувати "суттєву допомогу".

Ще в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц казав, що країна допоможе Україні з системою оповіщення про російські авіаудари.

Елі Коен прибув із візитом в Україну в четвер, 16 лютого. Він став першим представником ізраїльського уряду, який відвідав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр приїхав у Бучу та Гостомель, а також Бабин Яр у Києві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше казав, що уряд країни розглядає надання Україні «інших видів допомоги», крім гуманітарної, зокрема і військової.