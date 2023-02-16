Зеленський розповів, що трапиться якщо Білорусь нападе на Україну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Олександра Лукашенка. Він розповів, що трапиться, якщо Білорусь вирішить напасти на Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.

Зеленський відреагував на погрози Олександра Лукашенка щодо того, що Білорусь буде вести війну разом із російськими військами зі своєї території, якщо хоч один український військовий перетне кордон.

"Сподіваюся, (Білорусь - ред.) не вступить (у війну - ред.)" , - сказав він.

При цьому президент заявив, що якщо це все ж таки відбудеться, то Україна буде боротись і обов'язково виживе.

"Якщо так, ми будемо боротися і виживемо. Дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "великою помилкою" , - додав він.

Раніше повідомлялось, що глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що мобілізацію в Білорусі не оголошували і оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в РБ все-таки готуються.

Раніше голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

При цьому, щоб не казав Лукашенко, за даними Генштабу, військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.