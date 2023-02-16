Байден розповів про розслідування з повітряними кулями над США

Наразі нічого не вказує на те, що аеростати, що були збиті над територією США якимось чином пов'язаний з китайською шпигунською програмою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента США Джо Байдена під час брифінгу в Білому домі.

За словами Байдена, розвідка США поки ще оцінює інциденти з повітряними кулями, що літали над Сполученими Штатами, та щоденно звітує про результати розслідування.

"Ми поки не знаємо, що це були за об'єкти, але нічого зараз не вказує на те, що вони пов'язані з китайською шпигунською програмою чи з програмами інших країн" , - заявив американський президент.

Він розповів, що зараз розвідка вважає, що невідомі повітряні об'єкти, скоріше, пов'язані з приватними компаніями або науковими дослідами.

"Я доручив дослідити цей феномен літальних об'єктів. Я чітко заявляю, що немає жодних фактів, які свідчили б про те, що кількість таких об'єктів збільшилася" , - підкреслив Байден.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю. Там заявили, що вона могла належати Китаю і використовується для розвідувальних цілей.

Згодом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що повітряна куля дійсно належить Пекіну, але її нібито не використовували для розвідки.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Пізніше Китай відмовився від телефонної розмови з США через збиття повітряної кулі.

Своєю чергою після вторгнення аеростата США ввели санкції проти компаній Китаю, що пов'язані із повітряними кулями.

Вчора ж західні ЗМІ заявили, що США відслідковували збиту китайську повітряну кулю від її запуску з Хайнаня.