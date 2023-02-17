Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 800 окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони "відмінусували" 800 російських вояків, 16 ворожих артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3298 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 6520 (+3) од.,
- артилерійських систем - 2322 (+16) од.,
- РСЗВ - 467 (+1) од.,
- засобів ППО - 241 (+2) од.,
- літаків - 298 (+0) од.,
- вертольотів - 287 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного - 2013 (+1),
- крилаті ракети - 871 (+14),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) од.,
- спеціальної техніки – 221 (+2).