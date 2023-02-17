Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 800 окупантів

Генштаб: ЗСУ за добу знищили ще 800 окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони "відмінусували" 800 російських вояків, 16 ворожих артилерійських систем, 2 танки та іншу військову техніку росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків - 3298 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 6520 (+3) од.,
  • артилерійських систем - 2322 (+16) од.,
  • РСЗВ - 467 (+1) од.,
  • засобів ППО - 241 (+2) од.,
  • літаків - 298 (+0) од.,
  • вертольотів - 287 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного - 2013 (+1),
  • крилаті ракети - 871 (+14),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) од.,
  • спеціальної техніки – 221 (+2).

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