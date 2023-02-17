Лідер Китаю виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення РФ

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир". Очікується, що він звернеться у річницю вторгнення Росії в Україну.﻿ Про це, з посиланням Sky News, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про плани Сі Цзіньпіна повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Вчора у Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів його про намір лідера.

Нагадаємо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну і зайняв мовчазну позицію. Пекін відкрито не підтримував Росію, проте після лютого минулого року посилив торговельні зв'язки з нею.

Також зазначимо, що головний дипломат Китаю Ван І перебуває з візитом у Європі. Він вже відвідав Францію та Італію, а сьогодні візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.