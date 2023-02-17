Ашан постачає товари російським військовим — розслідування

Російський підрозділ французької мережі магазинів Ашан від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих українських територіях, повідомляє Новое время.

Як показало спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, постачання військовим позиціонувалися як «гуманітарна допомога» і складалися як із товарів зі складів Ашана, так і товарів, зібраних волонтерами на території магазинів Ашан у різних регіонах країни. У деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Зазначається також, що окрім постачання товарів, Ашан допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.

Після того, як у березні президент Володимир Зеленський попросив французькі компанії піти з російського ринку, Ашан стверджував: «Ми щодня випікаємо у наших магазинах свіжий хліб для українців та росіян, що наразі життєво необхідно». До моменту цієї заяви, стверджують автори розслідування, Ашан вже надавав підтримку не лише своїм співробітникам, а й російським військовим.

Так, 15 березня 2022 року контролер управління Ашан — Санкт-Петербург Наталія Зельцер надіслала колегам листа з проханням «зібрати цесію для гуманітарної допомоги». До листа додавався список, за яким неважко помітити, що всі ці товари призначаються для чоловіків (мінімальний розмір шкарпеток у списку — 25-й, що відповідає 40-му розміру взуття), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок та дітей. Число товарів (1000 тюбиків зубної пасти, 500 запальничок) каже, що одержувачів було багато, цього вистачило б на один-два батальйони. Загальна вартість цієї березневої партії «допомоги» становила 2 млн рублів.﻿

Далі у листуванні Зельцер пише в центральний офіс і просить оформити «гумдопомогу» як закупівлю з боку десяти юросіб. З московського офісу надходить відповідь із перерахуванням десяти юросіб.

The Insider зв’язався з керівниками цих компаній, на які було оформлено гуманітарну допомогу, і деякі з них нічого не приховували. Так, наприклад, директор МТК Сергій Пома та директор Енергія-3000 Галина Баранова визнали, що «допомога постачалася саме російським військовим, але подробиці повідомити відмовилися».

Зазначимо, що, згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести Ашан під санкції.

Судячи з усього, не тільки Ашан, а й холдингу Леруа Мерлен, який також стосується постачання товарів на окуповані території. Принаймні на опублікованому в грудні з відео з Маріуполя можна побачити, як члени Молодої Гвардії Єдиної Росії розвантажують однакові палети з фірмовим знаком Леруа Мерлен.

Підтримував напад Росії на Україну Ашан не лише так званою гуманітарною допомогою, а й тим, що допомагав владі РФ боротися з ухилянтами від призову.

Ашан збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників (причому дані про військові квитки у співробітників почали збирати ще до початку повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року) і потім, після оголошення мобілізації, прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися.