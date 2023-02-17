ГУР: Під час обміну полоненими Росії віддали колаборанта з УПЦ МП

Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ МП. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Вчора, щоб повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою було передано одного колаборанта, так званого священнослужителя Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори".

РФ запитала, Україна не заперечила, він сам був тільки за, це допомогло повернути наших захисників додому. Ця робота триватиме" , - заявив Юсов.

За даними джерела УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанського приходу Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколи Зірки.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Україна та Російська Федерація 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, в результаті якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових та одна цивільна особа, а до Росії - 101 військовослужбовець.

Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - захисники Маріуполя, включаючи 63 воїни з "Азовсталі". Багато хто з героїв отримали поранення різної тяжкості.