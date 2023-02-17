На Тайвані приземлилася китайська повітряна куля - AP

На одному з островів Тайваню в четвер, 16 січня, знайшли китайську повітряну кулю, яка могла приземлитися через досягнення максимальної висоти.﻿ Про це, з посиланням на Associated Press, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Повітряна куля приземлилася на одному з островів архіпелагу Мацу, який розташований неподалік узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Саме цей архіпелаг Тайвань розглядає як першу лінію оборони у разі вторгнення Китаю.

У Міноборони Тайваню зазначили, що літальний апарат перевозив обладнання, зареєстроване на державну компанію з виробництва електроніки у північному місті Тайюань – Taiyuan Wireless First Factory Ltd.

У компанії, у свою чергу, підтвердили, що надавали електроніку китайському метеорологічному управлінню. Однак там спростовують, що займалися будівництвом аеростату.

Представник компанії заявив, що знайдена куля, ймовірно, належала до тих, що щодня запускаються для моніторингу погоди, ймовірно, вона вилетіла без фіксованого курсу з прибережного міста Сямень.

Повітряна куля можу приземлитися через досягнення максимальної висоти приблизно 30 тисяч метрів, заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 лютого США збили китайську повітряну кулю, яка могла використовуватися для розвідки.

Згодом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що повітряна куля справді належить Пекіну, але її нібито не використовували для розвідки.

Як зазначили у Вашингтоні, подібні аеростати Китай міг запускати для розвідки в багато країн світу, зокрема в бік Тайваню.