На вихідних енергосистема працюватиме із резервом потужності – Міненерго

У п'ятницю, 17 лютого, та у вихідні енергосистема працюватиме з резервом потужності - генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, у п'ятницю та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

"Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності. На Одещині у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою, ніж раніше, тривалістю" , - заявив міністр.

При цьому на Харківщині за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж запитано ще близько 2 тисяч споживачів.

Нагадаємо, дефіциту потужності в енергосистемі немає протягом усього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.