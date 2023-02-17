Auchan Україна "шокована" розслідуванням про допомогу армії РФ

Auchan Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів щодо допомоги окупаційним військам з боку російської доньки "Ашана" та вимагають пояснень від французького офісу. Про це йдеться у заяві Auchan Україна у Facebook.

"Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована у журналістському розслідуванні допомоги армії країни-агресора.

Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію заперечують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію" , - йдеться в позиції Auchan Україна.

Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашана" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала військкоматам набирати мобілізованих, йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat.