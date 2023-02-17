В Україні з березня виростуть пенсії: хто і коли отримає підвищення

У 2023 році пенсії для українців будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засіданні уряду.

За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою" , - сказав він.

Крім того, уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень Для пенсіонерів віком 75-80 років - це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн.

За словами Шмигаля, загалом видатки на пенсії становитимуть понад 700 млрд гривень.

Нагадаємо, індексація пенсій на 20% не означає, що всі пенсії зростуть на 20%. Досвід минулих років свідчить, що приблизно половина пенсіонерів отримує мінімальну добавку у 100 гривень. Крім того, не всім 10 мільйонам, для кого проводять індексацію, підвищать виплати.

У середньому у 2022 році під час індексації пенсія зросла на 380 гривень, тобто менш ніж на 10% при тому, що коефіцієнт індексації становив 14%.