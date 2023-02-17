Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися у Брюсселі 21 лютого.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу НАТО, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Тристоронню зустріч має пройти зранку у штаб-квартирі НАТО. Після неї, о 12:45, запланована спільна пресконференція політиків.

Кулеба повідомив, що це буде перша зустріч представників України, НАТО та ЄС у такому форматі.

"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю заради захисту України та Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, Столтенберг зазначив, що Україна стане членом НАТО, проте зараз пріоритетним є її перемога у війні проти Росії.

До того ж, генсек НАТО вважає, що протистояння Альянсу з Росією може тривати багато років.

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