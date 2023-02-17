Рютте: Перша партія танків Leopard-1A5 прибуде в Україну в найкоротші терміни

Рютте: Перша партія танків Leopard-1A5 прибуде в Україну в найкоротші терміни
Фото: прес-служба прем'єра Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю, 17 лютого, заявив, що першу партію бойових танків Leopard-1A5, яку його країну спільно з Данією та Німеччиною закуповують для України, буде доставлено у найкоротші терміни, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

"Щойно перша партія буде готова до бойових дій, її буде доставлено в Україну, ми хочемо зробити це якнайшвидше", — сказав Рютте під час брифінгу.

Він зазначив, що Нідерланди готові провести трибунал по воєнних злочинах Росії в Україні, але додав, що для цього потрібна додаткова підтримка.﻿

17 лютого Рютте прибув із візитом до Києва. Він відвідав Стіну пам'яті загиблих в Україні біля Михайлівської площі та зустрівся з президентами Володимиром Зеленським.

7 лютого уряд Німеччини видав німецьким військовим компаніям ліцензію на постачання Україні 178 танків Leopard 1A5. Скільки саме танків прибуде, невідомо, оскільки спершу там перевірять їхній стан.

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