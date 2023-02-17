Зеленський: на сьогодні немає високого ризику вступу Білорусі у війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні немає високого ризику прямого вступу Білорусі у війну, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони (росіяни. - Ред.) можуть піти з Білорусі, але це складно. По-перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад, об’єднати. Тому що білоруси, ми розуміємо, не хочуть воювати проти України. Не хоче переважно більшість суспільства. Ми маємо аналітичні цифри: 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білоруссю цього процесу" , - сказав Зеленський.

Проте президент вважає, що РФ намагатиметься попри все залучити Білорусь до воєнних дій.

"Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа - коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. З територій, які вони не контролювали, вони були підконтрольні Росії. Інша справа - якщо ти свідомо ідеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом і робиш історично Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. Одночасно ти станеш суб’єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодувань" , - сказав президент.

За його словами, українська оцінка полягає у тому, що сил у Білорусі недостатньо.

"Ми вважаємо, що сил у них недостатньо, і всі, хто прийде на нашу землю, точно не повернуться" , - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки запевнив, що немає альтернативи членству України в ЄС та НАТО.