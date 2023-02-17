Зеленський виступив із промовою на Мюнхенській конференції

Альтернативи членству України в ЄС та НАТО не існує. Усі європейські інституції повинні бути звільнені від російської агресії, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції.

"Чи зараз час для України стати повноправною частиною Європейського Союзу? Для більшості європейців це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємось почати переговори про членство" , — сказав політик.

Зеленський підкреслив, що Україна вже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей" , — сказав український президент.

Зеленський додав, що "ми повинні звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Ми повинні звільнити від російської агресії кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки, бо лише тоді буде шанс на свободу" , — заявив президент.

Зазначимо, що Мюнхенська конференція з безпеки триватиме протягом трьох дній: 17 – 19 лютого. І повномасштабна війна в Україні стане однією з її ключових тем. Лідери також обговорюватимуть глобальну безпеку та майбутній світопорядок.