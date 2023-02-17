Макрон: Захід має посилити підтримку, щоб Україна пішла в контрнаступ

Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Ми маємо посилювати наші зусилля у підтримці України для того, щоб сама Україна могла почати контрнаступ та здобути перемогу і започаткувати процес переговорів" , - заявив Макрон.

За словами французького президента, Франція готова посилити свої зусилля впродовж декількох тижнів та місяців.

"Оскільки вони будуть вирішальними" , - наголосив президент.

Нагадаємо, Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC.